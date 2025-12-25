Un siniestro de gran magnitud se produjo alrededor de las 3 de la madrugada de este 25 de diciembre en la localidad de El Chocón, provincia de Neuquén, y provocó la destrucción de 14 viviendas ubicadas en un antiguo galpón.

Según la información preliminar, el lugar no se encontraba habitado al momento del incendio, lo que evitó víctimas o personas lesionadas.

Trabajo de los bomberos y apoyo regional

Las llamas, visibles a varios metros de distancia, iluminaron el cielo durante la madrugada y motivaron un importante despliegue de Bomberos Voluntarios de El Chocón.

Ante la magnitud del incendio, se solicitó asistencia a dotaciones de Picún Leufú y Senillosa, que se trasladaron al lugar para colaborar en las tareas de control y enfriamiento. En tanto, Bomberos de Cutral Co se mantuvieron en estado de alerta por la información que llegaba desde El Chocón, aunque finalmente no fue necesario su desplazamiento.

Investigación y daños materiales

Hasta el momento, no se informaron las causas del incendio y el hecho quedó bajo análisis para determinar el origen del fuego. Las pérdidas fueron exclusivamente materiales, con la destrucción total de las estructuras afectadas.

Pedido de ayuda tras el incendio en El Chocón

Entre los damnificados se encuentra Gustavo Emanuel Carrasco, efectivo policial con servicio en la Comisaría 42° de Villa El Chocón, quien sufrió pérdidas totales de sus objetos personales como consecuencia del incendio.

Actualmente, el efectivo permanece alojado en las instalaciones de la comisaría local, mientras recibe acompañamiento de sus compañeros y evalúa los pasos a seguir tras el siniestro.

Pedido de ayuda solidaria

Camaradas y allegados iniciaron un pedido de colaboración solidaria para asistir a Carrasco, con el objetivo de ayudarlo a recomponer sus pertenencias básicas tras las pérdidas sufridas.

Desde la fuerza indicaron que el personal de la comisaría ya está colaborando con vestimenta y contención, y convocaron a la comunidad a sumar su aporte.

Datos para colaborar

Las personas que deseen ayudar pueden hacerlo mediante una transferencia bancaria a la siguiente cuenta: