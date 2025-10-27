Un micro que transportaba a hinchas de Flamengo volcó en una autopista de Brasil. Los simpatizantes brasileños viajaban hacia Buenos Aires para ver el partido ante Racing, que se jugará pasado mañana por la noche en el marco de las semifinales de la Copa Libertadores. Según informaciones oficiales de la policía, el accidente dejó un saldo de 16 heridos, tres de ellos de gravedad. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales.

El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, a la altura de la localidad de Barra Mansa en el estado de Río de Janeiro. Rápidamente intervinieron equipos de Bomberos y de la Policía. Se presume que la causa del accidente fue el pavimento mojado debido a las constantes lluvias que hubo en la zona en las últmas horas.

El duelo entre Racing y Flamengo se enfrentarán este miércoles desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. En la ida, el conjunto brasileño se impuso 1-0 con un gol sobre el final de Jorge Carrascal. Para el cotejo, la Academia entregó unas 4000 entradas para la parcialidad brasileña.

El comunicado de Flamengo

"Flamengo tomó conocimiento del accidente ocurrido con el ómnibus que transportaba hinchas rumbo a Buenos Aires y contactó al intendente de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien rápidamente puso a disposición el Hospital Municipal y la Santa Casa para asistir a los heridos", expresó el Mengão en redes sociales, y aseguró que "continúan monitoreando la situación".