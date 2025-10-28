Gustavo Costas, el terror académico de los equipos brasileros

Este miércoles desde las 21.30hs, Racing recibe en el Cilindro de Avellaneda a Flamengo, por el cotejo de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América. La ida fue 1-0 para el equipo de Brasil.

Tras una gran despedida de sus hinchas, previo a la concentración, con un banderazo, La Academia ya se mete de lleno ante el gran objetivo de conseguir el ansiado boleto a la final de la competencia continental. Entre los grandes argumentos futbolísticos, Gustavo Costas tiene en su poder la gran virtud de saber “tumbar” equipos de Brasil.

Desde que llegó en el 2024, sus series contra fueron todas positivas; en su camino por la Copa Sudamericana, trofeo que consiguió levantar, y que cortó la sequía internacional de 36 años, eliminó a Bragantino en fase de grupos, al Paranaense en cuartos, semifinales al Corinthians , y en la final doblegó de gran forma al Cruzeiro.

La racha no quedó ahí, ya que en la recopa Sudamericana aplastó al campeón de la Libertadores Botafogo, con un global de 4-0.

Banderazo previo a la partida a la concentración

En la actual edición, superó a Fortaleza en la fase inicial por 3-0 en Brasil, y 1-0 en Avellaneda. Ahora llega el poderoso Flamengo, con un plantel rico en nombres y peleando el Brasileirao con el Plameiras. En la ida el “Mengao” ganó por la mínima, trasladando la serie al Cilindro de Avellaneda, lugar donde el equipo de Costas dejó en el camino a Peñarol y Vélez.

Costas se convirtió en el gran artífice de este Racing, que cambió el chip y ahora tiene el de ganador, con un presidente como Diego Milito que pregona el “Racing Positivo”. La identidad de un plantel que juega, vive y siente la camiseta como el hincha, y que está a 90 minutos de alcanzar una nueva final, todo esto con el sentido de pertenencia de quien fue mascota, se volvió capitán e ídolo, y que ahora se está convirtiendo en leyenda.