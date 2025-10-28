Un vecino de Vista Alegre denunció que usaron su identidad para votar

Pablo Lemos contó que el presidente de mesa le confirmó que en las últimas elecciones legislativas del domingo, una persona se presentó con su DNI original y firmó en el padrón con una firma falsa.

“Me dijeron que ya había votado. El presidente aseguró que no se equivocó, que esa persona tenía mi documento. Pero yo lo tengo conmigo, nunca lo perdí”, relató el vecino en declaraciones radiales.

Desconcertado, Lemos realizó una serie de denuncias: primero ante la autoridad de mesa, luego en Fiscalía y también en el Juzgado de Paz, aunque este último no estaba operativo por el feriado electoral. También informó el caso a través del sitio web del Ministerio Público Fiscal.

La situación encendió las alarmas por la posibilidad de uso fraudulento de documentos en el marco del proceso electoral. “Ojalá haya sido un error humano. Pero si alguien anda con un documento falso y mi identidad, sería gravísimo”, advirtió.

Lemos no sólo no pudo votar, sino que además figura como si lo hubiera hecho. “Mi troquel fue entregado a otra persona. En el sistema aparezco como votante, pero nunca entré al cuarto oscuro. Es muy delicado”, señaló.

El vecino aclaró que nunca renovó su DNI ni tiene duplicados, por lo que el hecho le resulta aún más preocupante. En los próximos días deberá presentarse en la Fiscalía para ratificar la denuncia y revisar las actas de su mesa.

El caso se viralizó en redes sociales y abrió el debate sobre fallas en los controles de identidad durante los comicios. “No hay que quedarse callado. Si a alguien más le pasó, que denuncie. Defender el voto es defender la democracia”, expresó Lemos.