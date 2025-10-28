El hincha del Rojo que se hizo viral en la práctica de Flamengo en Florencio Varela

Flamengo realizó este lunes su última práctica en el predio de Defensa y Justicia, en Florencio Varela, antes de la revancha ante Racing por las semifinales de la Copa Libertadores.

El equipo de Filipe Luís fue recibido por una multitud de vecinos que se acercaron al lugar en busca de una foto o un autógrafo, y entre ellos destacó un hincha de Independiente que se robó todas las miradas.

Con una bandera del “Rojo” y una camiseta del Flamengo, el simpatizante alentó al conjunto brasileño y hasta dialogó con algunos jugadores, generando una ola de comentarios en redes sociales.



La situación rápidamente se hizo viral, y muchos usuarios destacaron el gesto del hincha argentino, que se definió como “anti Racing por un día”.

Además, Nicolás De La Cruz protagonizó otra postal curiosa al firmar camisetas de Boca, pese a su recordado paso por River. Con la mira puesta en Avellaneda, el Mengao cerró la práctica con trabajos tácticos y definición. Filipe Luís planea realizar tres cambios respecto al once que ganó en Río de Janeiro: Léo Ortiz ingresará por Danilo, Saúl reemplazará a Luiz Araújo y Gonzalo Plata ocupará el lugar del lesionado Pedro.

La probable formación de Flamengo ante Racing sería: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta; Saúl Íñiguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata.