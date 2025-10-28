¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 28 de Octubre, Neuquén, Argentina
Alarma en Avellaneda

Bombazo en Racing: el representante de Cambeses avisó que podría irse en diciembre

El arquero, figura en el arco de la “Academia” y recientemente convocado a la Selección argentina, podría recibir ofertas importantes a fin de año, según reveló su representante Juan Cruz Oller.

Por Marcelo Figueroa
Martes, 28 de octubre de 2025 a las 16:43
Facundo Cambeses se consolidó como arquero titular de Racing tras superar a Gabriel Arias, pero su continuidad ahora está en duda

El representante de Facundo Cambeses, Juan Cruz Oller, dejó en vilo a todo Racing. En una entrevista con Flavio Azzaro, el manager del arquero titular de la “Academia” aseguró que el jugador “va a tener una oferta importante en diciembre”, abriendo interrogantes sobre su futuro inmediato en el club de Avellaneda.

“Es un jugador que va a tener una oferta importante en diciembre. A veces las oportunidades hay que aprovecharlas”, lanzó Oller, sin rodeos, cuando el periodista le pidió que el arquero se quedara en Racing.

La frase no cayó nada bien en el entorno académico, sobre todo en una semana decisiva: el equipo de Gustavo Costas se prepara para la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores, donde busca volver a una final continental después de 58 años.

Cambeses, de 28 años, llegó a Racing a principios de 2024. Luego de un inicio dubitativo, se ganó el arco con grandes actuaciones y desplazó a un histórico como Gabriel Arias. Desde que se adueñó del puesto, atajó nueve partidos y solo recibió dos goles: uno ante River en la Copa Argentina y otro frente a Flamengo, en la ida de las semifinales.

El nivel del arquero lo llevó incluso a la Selección argentina, donde sumó minutos en un amistoso ante Puerto Rico. Sin embargo, sus días en Avellaneda podrían estar contados: tiene contrato hasta 2027, pero su cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares y su nombre ya empieza a sonar en el mercado internacional.

 

