Magia pura de Facu Campazzo, triple de espaldas y de mitad de cancha

Por una nueva fecha de la Euroliga de Básquet, el Real Madrid cayó en su visita a Bayern Múnich por 90-84, resultado que complica el elenco español que quedó lejos de la zona alta, acumulando su cuarta caía en fila, todas de visitante. En el cierre del partido, Facundo Campazzo regaló una gran jugada, donde tomó el esférico en su campo y de espalda aportó un triple

Para el Merengue, la derrota en Alemania lo deja con racha de tres triunfos y cuatro caídas en la actual edición de la competencia europea, resultado que preocupa ya que en la primera mitad lo ganaba 39-55, y en la segunda mitad convirtió apenas 27 puntos, igualando la marcha que tuvo temporada pasada ante el Panathinaikos.

La nota de color para el elenco español estuvo en las manos de Facundo Campazzo, quien en el cierre del compromiso, Tomó la pelota en su propio campo e improvisó un triple imposible, de espaldas, y con nulos segundo en el reloj. Para la mala fortuna del argentino, la conversión no valió por fuera de tiempo.

El base cordobés inició en el banco, aportó 8 puntos, 2/6 en lanzamientos de tres puntos y 2/2 en tiros libres, además de tres asistencias y un rebote en los 23 minutos que jugó.