El karma uruguayo: De la Cruz, De Arrascaeta y Varela se vengaron de Martirena

Flamengo selló su pase a una nueva final de la Copa Libertadores luego de dejar en el camino a Racing con un global de 1-0. Pero la historia no terminó con la clasificación: apenas finalizado el partido, los uruguayos Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela, todos identificados con Peñarol, desataron una chicana que explotó en las redes.

En una foto publicada por el propio club, los tres posaron replicando el gesto que había hecho Gastón Martirena semanas atrás, cuando Racing eliminó a Peñarol. “Venganza a la uruguaya”, escribió Flamengo junto a la imagen, una frase que encendió el fuego de la rivalidad más caliente del fútbol charrúa.

Martirena, confeso hincha de Nacional, había dejado una frase picante tras aquella serie: “Yo soy de allá y saben que soy hincha del otro club. Me cargaron mucho, pero los vi confiados y me cagaba de risa”, dijo entre risas. Esa declaración no cayó bien entre los carboneros, que ahora aprovecharon su momento para devolverle la gentileza.

Con el pase a la final asegurado y la alegría del vestuario a flor de piel, los uruguayos de Flamengo no lo dudaron: replicaron el gesto del lateral y lo transformaron en un símbolo de revancha. La imagen se volvió viral y volvió a cruzar el Río de la Plata, mezclando la euforia copera con el folclore eterno entre Peñarol y Nacional.