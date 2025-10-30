La eliminación de Racing de la Copa Libertadores ante Flamengo no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los memes y las burlas se multiplicaron rápidamente. Los hinchas rivales aprovecharon cada detalle para cargar contra la Academia y llenar Twitter y TikTok con imágenes y videos irónicos.

Entre los temas más recurrentes en las bromas estuvieron las bengalas rojas que iluminaron el recibimiento en el estadio, la supuesta "influencia" de Marcos Rojo en el equipo, y las declaraciones previas del entrenador Gustavo Costas, que ahora quedaron en el centro de la polémica.

Memes tras la eliminación de Racing

Memes tras la eliminación de Racing

Los usuarios combinaron humor y desilusión para repasar los momentos más significativos del partido. Desde el espeso humo que cubrió el Cilindro hasta las lágrimas de los fanáticos en las tribunas, todo fue motivo de chicana.

Así, las redes sociales reflejaron el impacto que tuvo la eliminación de Racing, mostrando la pasión y la ironía que envuelven al fútbol en cada derrota importante.