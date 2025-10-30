A casi nueve meses de su grave lesión, Lisandro Martínez retornó hoy a entrenar luego de superar su rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, en una noticia que celebra tanto su club como el cuerpo técnico de la Selección Argentina. El entrenador del Manchester United anunció que el zaguero argentino podría volver a jugar en los primeros días de noviembre.

En el día de hoy Licha entrenó junto a sus compañeros por primera vez luego de hacerlo durante varias semanas de manera personalizada en el tramo final de su rehabilitación. Los Red Devils le dieron un importante revuelo a la noticia en sus redes sociales y le dedicaron un video al retorno del multicampeón con Argentina. En su vuelta, el argentino se va a encontrar al United en posiciones de Champions League y con tres victorias consecutivas por primera vez desde que Rúben Amorim es el técnico.

La fecha de retorno del defensor de 27 años podría coincidir con la de cierre de una nueva lista de convocados de Lionel Scaloni con vistas al único partido que Argentina disputará fecha FIFA, ante Angola el viernes 14 en Luanda. Si bien lo más lógico es que Martínez sume pocos minutos de acá a esa fecha, para el entrenador argentino sería bueno contar con él durante la mini concentración del plantel en España, previa al duelo con los africanos.

Su último partido en la Selección

Octubre del año pasado fue la última vez que Martínez vistió la camiseta albiceleste. El defensor de Manchester United, que se coronó campeón mundial en Qatar y es también bicampeón de América jugó sus últimos minutos en la doble fecha de Eliminatorias a esta altura del año en 2024, en el encuentro que Argentina goleó 6-0 a Bolivia en el Estadio Monumental. Ese compromiso tuvo a Nicolás Otamendi y Cuti Romero como dupla de defensores centrales, pero Licha ingresó en el complemento en reemplazo del veterano zaguero del Benfica.

Licha Martínez buscará volver bien para retomar su lugar en la Selección. (Foto: Copa América)

El objetivo del central es claro: llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026. Su lesión ligamentaria llegó cuando se había asentado de titular tanto en Manchester United como en la albiceleste, donde atravesaba su mejor momento. Siendo un jugador siempre importante para Scaloni, será clave ver la manera en que regresa y se pone a tono para sus futuras posibilidades en la cita mundialista.