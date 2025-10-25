En una noche cargada de emociones, el Napoli derrotó 3-1 al Inter de Milán y se adueñó de la cima del campeonato italiano. El duelo entre los dirigidos por Antonio Conte y el conjunto de Cristian Chivu tuvo todos los condimentos de un clásico moderno: goles, polémicas, un lesionado de peso y un cruce picante entre Lautaro Martínez y su exentrenador.

El primer golpe llegó a los 33 minutos, cuando Kevin De Bruyne abrió el marcador desde los doce pasos con una ejecución perfecta. Pero la alegría le duró poco al belga: apenas minutos después sintió un pinchazo en la pierna izquierda y tuvo que abandonar el campo entre gestos de dolor, dejando una postal que preocupó a todo Napoli.

El exManchester City podría estar varias semanas de baja por una lesión muscular en los isquiotibiales, según adelantaron medios italianos. Su ausencia será sensible para un equipo que encontró en él al cerebro de su nuevo ciclo.

Ya en el complemento, los napolitanos mantuvieron el dominio del juego y ampliaron la ventaja con los tantos de Scott McTominay y André Zambo Anguissa, a los 54 y 66 minutos. El descuento del Inter llegó a través de Hakan Çalhanoğlu, pero no alcanzó para torcer el resultado.

Sin embargo, el gol no fue lo más comentado del partido. En pleno desarrollo, Lautaro Martínez protagonizó un tenso cruce con Antonio Conte, su exentrenador en el Inter. Todo comenzó con un reclamo desde el banco del DT que enfureció al “Toro”, quien respondió con gestos y palabras de grueso calibre.

El episodio recordó aquel recordado entredicho entre ambos durante su etapa en el club de Milán, cuando lo resolvieron con una divertida “pelea de boxeo” en el entrenamiento, presentada por Romelu Lukaku. Esta vez, no hubo risas.

Con esta victoria, Napoli trepó a la cima del torneo y se perfila como uno de los candidatos al título, mientras que el Inter cayó a la tercera posición y dejó más dudas que certezas.

Un partidazo con todos los condimentos: goles, polémicas, revancha y la sensación de que este duelo entre Conte y Lautaro todavía no terminó.