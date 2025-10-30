Francisco Cerúndolo se medirá ante Jannik Sinner en los octavos de final del Masters 1000 de París, en uno de los desafíos más importantes en el año para el argentino, único sobreviviente nacional en la capital parisina. El italiano, por su parte, buscará hacerse con el título para recuperar el primer puesto del ranking ATP. El partido es transmitido por ESPN2 y Disney+.

Sinner, que llegó a París a horas de coronarse en el ATP 500 de Viena, también bajo techo, celebró su 22ª victoria al hilo en indoor. No pierde en este tipo de canchas desde finales de 2023, cuando cayó en el duelo por el título de "Maestros" ante el serbio Novak Djokovic. Además, desde el Masters 1000 de Shanghai de octubre pasado, suma 44 triunfos y solo tres derrotas en canchas duras. En total, ganó 63 de sus últimos 69 partidos disputados.

El historial entre ambos marca una leve ventaja para Sinner, con un 3-2 a su favor. Este año, el italiano ya se impuso en el Masters 1000 de Roma, su regreso tras una suspensión. Sin embargo, Cerúndolo llega en un buen momento y avanzó a tercera ronda tras vencer en un duro partido a Miomir Kecmanovic por 7-5, 1-6 y 7-6 (4).

A pesar de la dificultad del encuentro, el Bocón se muestra confiado y consciente del desafío. “Voy a tener que sacar sí o sí mi mejor nivel. Él es uno de los mejores del mundo, sin duda, junto a Carlos (Alcaraz). Vienen dominando el tour hace dos o tres años y casi de punta a punta. Será una linda prueba. Ojalá pueda hacer un gran tenis porque me va a exigir al máximo.”, afirmó el argentino que se ubica 21° del ranking ATP y quiere cerrar bien arriba un 2025 positivo. En torneos Masters 1000 acumula 18 victorias en la temporada, posicionándose entre los argentinos con más triunfos en esta categoría en un mismo año, solo detrás de Guillermo Coria, quien logró 21 en 2003.