Lionel Messi volvió a demostrar que su impacto trasciende fronteras, idiomas y culturas. En su reciente visita a la India, el capitán del Inter Miami y de la Selección argentina protagonizó un momento que rápidamente recorrió el mundo: fue captado realizando el tradicional saludo hindú “Jai Mata Di”, una expresión histórica vinculada a la devoción y el respeto espiritual.

El episodio ocurrió durante una recorrida por el centro de rescate y rehabilitación de animales salvajes Vantara, uno de los espacios más emblemáticos del país asiático en materia de conservación. Allí, Messi participó de un ritual tradicional, recibió el aarti y el tika en la frente y completó la ceremonia con el saludo frente a la deidad, en una escena que despertó admiración y sorpresa entre los fanáticos locales.

La gira del rosarino por la India estuvo cargada de repercusiones. Acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez, Messi generó una verdadera revolución en cada aparición pública. Su breve paso por el estadio Salt Lake de Kolkata terminó de manera caótica, con invasión de campo, destrozos en las tribunas y la suspensión del evento, situación que incluso derivó en la detención del organizador.

Lejos de ese episodio, el campeón del mundo continuó con su agenda y dejó una postal completamente distinta: respetuoso, cercano y abierto a las tradiciones del país que lo recibió como a una figura casi mística. El video de Messi pronunciando “Jai Mata Di” se multiplicó en redes sociales y reforzó su condición de ícono global, capaz de generar impacto incluso fuera del universo estrictamente futbolero.

En la India, donde el fútbol crece de la mano de figuras internacionales, Messi volvió a dejar claro que su figura no solo convoca multitudes, sino que también conecta culturas. Esta vez, no fue con una gambeta ni un gol, sino con un saludo que recorrió el planeta.