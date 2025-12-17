El juez Javier Figuerola rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Mario Paco Ibarra, quien está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado, en una causa investigada por la UFI ANIVI.

La defensa había solicitado que el imputado completara la prisión preventiva en la vivienda de su abuelo, en Luján de Cuyo (Mendoza).

El planteo de la defensa

En la audiencia realizada en la Sala 16, la ayudante de la Defensoría Oficial N°23, Maira Elías, argumentó que Ibarra “siempre estuvo a derecho” durante el proceso. Además, no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación.

El pedido no se había formulado el 9 de diciembre, cuando se prorrogó la preventiva por dos meses, por falta de dirección exacta y consentimiento familiar.

La posición de la fiscalía

El fiscal Mariano Juárez Prieto se opuso y sostuvo que en la audiencia previa, la defensa solo cuestionó el plazo y no el lugar de cumplimiento; el pedido no acreditó condición de sostén familiar ni problemas de salud. Por último, agregó que Ibarra registra una condena previa por amenazas en la Justicia de Mendoza.

El juez coincidió con esos argumentos y remarcó que cualquier modificación deberá resolverla el tribunal de impugnación, ya que la preventiva vigente fue dictada por la jueza Flavia Allende.

La acusación por abuso sexual

Ibarra está imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la vulnerabilidad de la víctima.

Contacto por TikTok y viaje desde Mendoza

Según la investigación, el acusado habría conocido a la joven de 22 años con retraso madurativo por TikTok y viajó a San Juan, donde pasó la noche en la casa familiar. Al día siguiente, ambos salieron a un parque y, de acuerdo con la denuncia, Ibarra la habría llevado al Hotel Brescia, en la Capital de San Juan, donde se consumó el abuso.

La inspección ocular en el hotel fue realizada hace unos días como parte de la investigación, iniciada a partir del relato que la víctima realizó a su familia en agosto de 2025, sobre un hecho ocurrido a principios de abril.

Declaración en Cámara Gesell

La joven declaró en Cámara Gesell, considerado un paso clave:

“La chica repitió como 20 veces que la dejara ir, que no quería tener relaciones. Ella lloraba porque quería irse y él le dijo que se callara”, indicaron fuentes judiciales.

Ibarra negó los hechos: afirmó que tuvo relaciones consentidas y que desconocía la condición intelectual de la joven.

Qué sigue en la causa