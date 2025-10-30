Como cada 30 de octubre, el cumpleaños de Diego Armando Maradona trae una gran cantidad de saludos y recuerdos. El astro argentino, respetado mundialmente y a tono con la leyenda nacional que representa para el fútbol y el pueblo argentino, recibió, además del cariño de los hinchas en las redes sociales, distintos homenajes que celebran su 65° cumpleaños. Entre ellos, los que destacaron fueron los de la Selección Argentina, Nápoli, Argentinos Juniors y Boca, quizá los lugares donde dejó más huella, y un afectuoso saludo de Ricardo Bochini, ex compañero en la albiceleste y que el '10' más de una vez señaló como uno de sus ídolos.

Los saludos para Diego

En un video de un minuto que repasa momentos cumbre de Maradona con la camiseta Argentina, desde AFA le dedicaron un sentido mensaje: "Después de romperte el lomo, luchar toda una vida por nosotros y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar es nuestro amor por vos".

Por su parte, Argentinos, su lugar de origen futbolístico, recordó los momentos de sus inicios: inferiores, la época de mascota en los partidos de Primera y su llegada al equipo principal, con goles y gambetas bajo la música de Manu Chao.

Desde Nápoli, otro de los hogares que más fuerte lo abrazó y lo abraza, el mensaje fue escueto pero poderoso: "Día del fútbol. Feliz cumple Diego", exhibió la cuenta oficial del elenco italiano, que más tarde posteó la letra completa de "La mano de Dios", de Rodrigo Bueno.

Por su parte, Boca lo homenajeó a su manera, relacionando el lado más "bostero" de Diego, tanto en sus dos etapas dentro de la cancha (en 1981, donde fue campeón y de 1995 a 1997) mostrando sus mejores destellos como afuera, con imágenes alentando al Xeneize y gritando goles desde su palco.

Por último, uno de los saludos personalizados más especiales vino por parte de Bochini, que no siempre suele expresarse en redes sociales pero esta vez recordó al ídolo con una foto de ambos en un encuentro entre Argentinos e Independiente y un afectuoso mensaje. "Feliz cumple querido Diego. Siempre estás en mi corazón", expresó el Bocha. Cabe destacar que el Rojo, Gimnasia (LP), Lanús, San Lorenzo, River y otros clubes e instituciones también le dedicaron un espacio a Pelusa, teniendo presente su status de símbolo del fútbol argentino y el país.