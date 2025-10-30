Lanús recibe a la U de Chile y busca meterse en una nueva final de la Sudamericana

Lanús vuelve a vestirse de protagonista en el plano internacional. Este jueves, desde las 19, el equipo de Mauricio Pellegrino recibirá a la Universidad de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana.

El Granate llega con la ilusión intacta luego del 2-2 en Santiago, en un partido que terminó envuelto en polémica: un penal sobre la hora cobrado por Anderson Daronco le permitió al conjunto trasandino igualar una serie que había comenzado dominando el equipo argentino, con dos goles de Rodrigo Castillo.

Del otro lado, la U de Chile llega con más dudas que certezas. El equipo de Gustavo Álvarez perdió el clásico universitario ante Católica el fin de semana y sufrió la baja de Lucas Assadi, una de sus figuras. Además, por disposición de APreViDe, el encuentro se jugará sin hinchas visitantes, y cualquier simpatizante identificado con el conjunto chileno que intente ingresar al estadio tendrá derecho de admisión en la provincia de Buenos Aires.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

U. de Chile: Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazábal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.