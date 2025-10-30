Ordenan nuevas pericias psiquiátricas por el femicidio de Piedra del Águila

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén pidió que se realice una pericia psiquiátrica al principal acusado para determinar si está en condiciones de afrontar un juicio. La solicitud fue realizada por el fiscal jefe Gastón Ávila durante una audiencia ante el juez de garantías Ignacio Pombo, donde se analizó cómo continuará el expediente.

El hombre señalado por el crimen fue detenido en Buenos Aires pocos días después del hecho, en la sede del consulado de República Dominicana, su país de origen. Sin embargo, nunca llegó a ser imputado formalmente: tras su detención, fue internado por orden judicial en un centro de salud mental y desde entonces permanece allí, custodiado por la policía.

La fiscalía neuquina insistió en mantener esa custodia, luego de que un defensor federal advirtiera que podría tratarse de una detención ilegal que interfiere en su tratamiento.

Por su parte, la defensa del acusado presentó una pericia del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, donde se concluye que el hombre no era consciente de sus actos al momento del femicidio. Aun así, el defensor aceptó que la fiscalía controle el nuevo examen psiquiátrico que se realizará en los próximos días.

El juez Pombo resolvió que, una vez completadas las evaluaciones médicas, las partes deberán volver a reunirse en un plazo de 30 días para definir si el imputado puede ser declarado imputable o si su condición mental lo excluye del proceso penal.

El crimen de Olga Quinteros conmocionó a Piedra del Águila. Desde entonces, familiares y vecinos reclaman avances en la causa y una definición sobre la responsabilidad del acusado, que hasta hoy no fue acusado ni trasladado a Neuquén por decisión del Juzgado de Rogatorias.