Cristina Kirchner recibió a Carlos Maslatón en su domicilio de Constitución

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo un encuentro con el abogado y analista Carlos Maslatón en su departamento de San José 1111, en Constitución, donde cumple la prisión domiciliaria por la causa Vialidad. La reunión, que se había solicitado días atrás, fue facilitada a través del diputado nacional Eduardo Valdés, amigo de Maslatón y cercano al peronismo.

Maslatón compartió el encuentro en sus redes sociales, comenzando con un pasaje del Nuevo Testamento vinculado a las injusticias: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos”, escribió, destacando la vigencia de las bienaventuranzas en los conflictos contemporáneos.

Durante la charla, el abogado explicó que le había manifestado a la ex mandataria su crítica a su gobierno entre 2012 y 2013, cuando participó de manifestaciones masivas en rechazo a algunas políticas oficiales. Sin embargo, reconoció que, con perspectiva histórica, su interpretación de aquel momento fue parcial y elogió la tolerancia y el respeto democrático mostrados por CFK y el peronismo frente a posiciones disidentes.

El diálogo abordó también la economía y los errores financieros del gobierno actual, y Maslatón reiteró su postura de que la sentencia contra Kirchner respondió a criterios políticos, subrayando que no acepta la encarcelación de un adversario para proscribirlo electoralmente.

El encuentro no incluyó temas relacionados con Irán ni AMIA, según aclaró el abogado, quien además recordó su reunión con el expresidente israelí Shimon Peres en 2010, donde se destacó la labor de Néstor y Cristina Kirchner en la diplomacia internacional.

Por su parte, Cristina Kirchner destacó en un posteo que lo más valioso del encuentro fue lo no dicho pero implícito, en referencia a la posibilidad de dialogar y encontrar puntos de coincidencia pese a trayectorias y militancias políticas diferentes e incluso antagónicas. Cerró el mensaje agradeciendo la visita y la solidaridad de Maslatón.