Falleció un hombre mientras viajaba desde El Bolsón a Bariloche

El mediodía de jueves, un hombre falleció cuando viajaba hacia San Carlos de Bariloche. Según se conoció, tenía un turno de diálisis. Mientras conducía, se sintió mal, detuvo su marcha y a los pocos minutos perdió el conocimiento.

Un conductor que pertenece al Comando Unificado de Manejo del Fuego y circulaba por el lugar dio aviso al sistema de emergencias luego de observar al hombre tendido al costado de la ruta. Desde el Hospital Zonal inmediatamente enviaron una ambulancia hacia el lugar.

Al llegar, constataron que la persona estaba inconsciente y era asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero resultaron en vano. El informe del forense descartó cualquier indicio de violencia y confirmó que el deceso se produjo por un paro cardíaco.