¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 30 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Renovación urbana en espacios públicos

Así será el castillo medieval que transformará el parque Jaime de Nevares

El Municipio avanza en la renovación integral de las dos áreas de juegos. Con una inversión 100% municipal, se instalarán estructuras temáticas, pisos blandos y veredas accesibles para familias y personas con movilidad reducida.

Por Redacción

Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 20:32
PUBLICIDAD

El parque Jaime de Nevares, uno de los espacios recreativos más visitados de la ciudad de Neuquén, contará con un nuevo sector de juegos temáticos medievales. La iniciativa forma parte del programa municipal de mejora de plazas y parques, que busca promover entornos seguros, inclusivos y accesibles para la niñez.

Según informó el Municipio de Neuquén, la obra incluye la renovación total de dos áreas de juegos, con piso blando en todos los sectores, diseñado para minimizar el riesgo de caídas y brindar mayor seguridad a los más pequeños.

Accesibilidad y diseño inclusivo

Además de los nuevos juegos, el proyecto contempla la ampliación de veredas para mejorar la circulación de carritos de bebé y sillas de ruedas, garantizando que el espacio pueda ser disfrutado por todas las familias neuquinas.

La propuesta fue desarrollada por el equipo técnico de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, con criterios de inclusión y accesibilidad universal, en línea con las políticas locales de urbanismo sostenible.

Inversión municipal para el disfrute familiar

El 100% de la inversión destinada a la renovación del parque proviene de fondos municipales. La intervención busca fortalecer el sentido de comunidad y generar espacios de encuentro seguros en una zona que, cada fin de semana, recibe cientos de familias.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD