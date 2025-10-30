Tras confirmar el comienzo de su relación amorosa, Nico Vázquez y Dai Fernández mostraron por primera vez una imagen oficial como pareja, difundida por Yanina Latorre durante el programa Sálvese quien pueda emitido por América TV.

La periodista adelantó que la pareja tiene planes inmediatos que incluyen un viaje a Filadelfia, Estados Unidos. Allí participarán en la carrera más importante relacionada con la emblemática película Rocky. "Ahora se van en unos días a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante, la carrera de Rocky. Van con un productor y dos chicos del equipo de la obra", detalló Latorre.

Además, informó que el encuentro con el equipo de Sylvester Stallone está próximo, ya que el actor visitará Argentina para ver la obra vinculada a la saga. "Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone, porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina. La negociación está muy avanzada", agregó.

Nico Vázquez y Dai Fernández, romance y planes en EE.UU.

Las imágenes que se difundieron muestran a los actores caminando juntos, con un ambiente distendido y cafés en mano, reflejando la naturalidad con la que comparten su relación. Yanina Latorre destacó: "A él se lo ve feliz. Ya no es raro verlos juntos. Comparten los días en ambas casas".