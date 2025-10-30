Alerta por fuertes vientos y chaparrones: así estará el viernes en la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el viernes 31 de octubre la provincia de Neuquén tendrá una jornada marcada por el cielo mayormente nublado, vientos intensos del oeste y sudoeste y precipitaciones aisladas en algunas localidades cordilleranas y del norte.

Cómo estará el viernes en la Capital

En Neuquén Capital, el día comenzará con 14 grados durante la madrugada y cielo cubierto. Hacia la tarde, la temperatura alcanzará los 23 grados, con vientos del oeste entre 23 y 31 km/h, y ráfagas de hasta 59 km/h. La nubosidad se mantendrá durante toda la jornada, con una leve disminución hacia la noche, cuando el termómetro descenderá a los 19 grados.

Pronóstico en el centro y sur provincial

En la zona centro, Zapala presentará condiciones similares, con cielo mayormente nublado y vientos moderados del sudoeste. Las ráfagas más intensas se esperan en horas de la tarde y noche, alcanzando hasta 59 km/h. La temperatura máxima rondará los 19 grados y la mínima, los 10 grados.

Más al sur, en San Martín de los Andes, se prevé un viernes inestable con chaparrones intermitentes desde la mañana y hasta la noche. Las ráfagas podrían llegar a los 59 km/h durante la tarde, mientras que la temperatura oscilará entre 3 y 11 grados, con predominio de vientos del oeste y sudoeste.

Condiciones en el norte neuquino

En el norte provincial, Chos Malal también registrará chaparrones aislados durante la tarde y noche, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h, las más fuertes del día en la provincia. La mínima será de 9 grados y la máxima, de 19 grados, con vientos persistentes del oeste.