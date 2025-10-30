Claudia Villafañe recordó a Maradona en el día de su cumpleaños

El 30 de octubre nunca pasa desapercibido para los argentinos. Ese día, en cada rincón del país, el recuerdo de Diego Armando Maradona vuelve a cobrar vida. En redes, en murales o en canciones, el sentimiento se repite como un ritual. Y esta vez, el homenaje más sentido llegó de la mano de Claudia Villafañe, quien eligió recordar al ídolo con gran emoción.

Sin grandes producciones ni palabras extensas, Claudia Villafañe subió una historia a Instagram que conmovió a todos: una nube con forma de corazón sobre un cielo despejado, acompañada del mensaje “Besos al cielo. ¡Feliz cumple!”. Una imagen sencilla que, por su simbolismo, bastó para expresar todo lo que siente y lo mucho que lo extraña.

El posteo se replicó en cuestión de minutos. Miles de seguidores le agradecieron el gesto y compartieron su emoción. Algunos destacaron su elegancia para mantener vivo el recuerdo de Diego sin recurrir a la exposición, mientras otros vieron en la nube una especie de señal, como si el propio Maradona le devolviera el saludo desde otro plano.

A la par, Dalma y Gianinna Maradona también se sumaron al homenaje con publicaciones cargadas de amor y nostalgia. Las hijas del Diez compartieron fotos familiares, recuerdos de infancia y mensajes dedicados a su padre, reforzando una fecha que siempre las encuentra unidas en la memoria.

En distintas ciudades, los fanáticos volvieron a reunirse. En Nápoles, una multitud cantó su nombre frente al estadio que lleva su apellido; en Buenos Aires, se repitieron los murales, los altares y los banderazos. Hasta en Villa Fiorito, su barrio natal, hubo velas encendidas y aplausos al cielo.

La publicación de Claudia Villafañe, sin embargo, destacó por su tono íntimo. Lejos de los grandes homenajes, eligió hablarle desde la calma, como quien todavía dialoga con un amor que trasciende el tiempo.

Para muchos, esa nube en forma de corazón fue mucho más que una imagen: fue un símbolo de lo que Claudia y Diego representaron juntos, de esa historia que, pese a todo, sigue uniendo a millones. Porque el amor, como el legado que dejó Maradona en el corazón de los argentinos, nunca se apaga.