El Monumental Presidente Perón fue escenario de un duelo crucial para el Torneo Clausura en el que Instituto cayó ante Rosario Central 3 a 1 por la fecha 14 de la zona B.

Con justicia, el dueño de casa se puso en ventaja a los 36 minutos luego de un yerro defensivo en el Canalla que en un intento de despeje peinaron la pelota hacia su propio arco y facilitaron la corrida del colombiano John Córdoba. Más rápido que ninguno, el atacante definió ante la salida de Jorge Broun.

Pero la alegría le duro poco a La Gloria, ya que apenas dos minutos más tarde, Ignacio Malcorra tomó el rebote de segunda jugada que provocó Alejo Véliz por arriba, tras un centro de Ángel Di María y el rionegrino se metió rápidamente en el área para terminar definiendo ante Manuel Roffo.

El partido que todos fueron a ver a Alta Córdoba y que se está dando sobre el campo de juego. Sin especulaciones, con vocación ofensiva y la presencia de Di María ante un lleno total.

A los 15 del complemento llegó la gran polémica de la noche. Una infracción sobre DI María entrando al área terminó en un nuevo penal a favor de los rosarinos. Un "pisotón" provocó la caida del campeón del mundo ante la protesta de todo el público cordobés.

El número 11 ni se inmutó y desde los doce pasos le picó la pelota a Roffo para poner el 2 a 1 parcial, estirando su definición hasta el último instante para burlar las intenciones del 1.

Para colmo, sólo cinco más tarde llegó un tiro libre para el visitante, recostado por la derecha y Di María a perfial cambiado lanzó el centro para la llegada del ingresado Ignacio Obando con la cabeza para ampliar el resultado al 3 a 1.

Fue demasiado para Instituto que terminó sufriendo en los minutos finales ante el poderío del mejor equipo de todo el 2025.

Formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Gastón Lódico, Juan Ignacio Méndez, Lucas Rodríguez; Alex Luna; Jhon Córdoba, Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronal, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

La previa

La Gloria viene de una derrota por 1-0 ante Riestra, cortando una racha de seis partidos sin perder. Con 15 puntos y se ubica décimo en la tabla, necesita sumar de a tres ante su gente para seguir soñando con los playoffs.

Por su parte, Rosario Central llega con el panorama más tranquilo. Tras su victoria ajustada ante Sarmiento y con 27 puntos, el Canalla ya se aseguró la clasificación a la próxima instancia del torneo y a la Copa Libertadores 2026. Invicto en su zona y sin expulsados en todo el año, el equipo dirigido por Ariel Holan buscará estirar su racha y consolidar su liderazgo. En lo institucional, el club analiza comprar la mitad del pase de Santiago López a Independiente, cuyo préstamo finaliza en diciembre.

