Viernes 31 de Octubre, Neuquén, Argentina
Torneo Clausura 2025

Con otro penal a Di María, Central lo dio vuelta y le ganó a Instituto

El conjunto cordobés lo ganaba en el primer tiempo, pero en el complemento apareció Di María para marcar, asistir y convertir a su equipo en el mejor de la tabla anual.

Por Marcelo Figueroa
Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 23:13
Ignacio Malcorra, autor del empate transitorio de Central ante Instituto en Córdoba.

El Monumental Presidente Perón fue escenario de un duelo crucial para el Torneo Clausura en el que Instituto cayó ante Rosario Central 3 a 1 por la fecha 14 de la zona B.

Con justicia, el dueño de casa se puso en ventaja a los 36 minutos luego de un yerro defensivo en el Canalla que en un intento de despeje peinaron la pelota hacia su propio arco y facilitaron la corrida del colombiano John Córdoba. Más rápido que ninguno, el atacante definió ante la salida de Jorge Broun.

Pero la alegría le duro poco a La Gloria, ya que apenas dos minutos más tarde, Ignacio Malcorra tomó el rebote de segunda jugada que provocó Alejo Véliz por arriba, tras un centro de Ángel Di María y el rionegrino se metió rápidamente en el área para terminar definiendo ante Manuel Roffo.

El partido que todos fueron a ver a Alta Córdoba y que se está dando sobre el campo de juego. Sin especulaciones, con vocación ofensiva y la presencia de Di María ante un lleno total.

A los 15 del complemento llegó la gran polémica de la noche. Una infracción sobre DI María entrando al área terminó en un nuevo penal a favor de los rosarinos. Un "pisotón" provocó la caida del campeón del mundo ante la protesta de todo el público cordobés.

El número 11 ni se inmutó y desde los doce pasos le picó la pelota a Roffo para poner el 2 a 1 parcial, estirando su definición hasta el último instante para burlar las intenciones del 1.

Para colmo, sólo cinco más tarde llegó un tiro libre para el visitante, recostado por la derecha y Di María a perfial cambiado lanzó el centro para la llegada del ingresado Ignacio Obando con la cabeza para ampliar el resultado al 3 a 1. 

Fue demasiado para Instituto que terminó sufriendo en los minutos finales ante el poderío del mejor equipo de todo el 2025.

Formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Gastón Lódico, Juan Ignacio Méndez, Lucas Rodríguez; Alex Luna; Jhon Córdoba, Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronal, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

La previa

La Gloria viene de una derrota por 1-0 ante Riestra, cortando una racha de seis partidos sin perder. Con 15 puntos y se ubica décimo en la tabla, necesita sumar de a tres ante su gente para seguir soñando con los playoffs. 

Por su parte, Rosario Central llega con el panorama más tranquilo. Tras su victoria ajustada ante Sarmiento y con 27 puntos, el Canalla ya se aseguró la clasificación a la próxima instancia del torneo y a la Copa Libertadores 2026. Invicto en su zona y sin expulsados en todo el año, el equipo dirigido por Ariel Holan buscará estirar su racha y consolidar su liderazgo. En lo institucional, el club analiza comprar la mitad del pase de Santiago López a Independiente, cuyo préstamo finaliza en diciembre.

Datos del partido

  • Hora: 21.15

  • Estadio: Monumental Presidente Perón

  • TV: ESPN Premium

  • Árbitro: Nicolás Ramírez

  • VAR: Pablo Dóvalo

