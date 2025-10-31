Mbappé hace historia: primera Bota de Oro y paso firme entre los grandes

El presente de Kylian Mbappé no deja de brillar. El astro francés sumó un nuevo capítulo a su historia en el Real Madrid al ganar su primera Bota de Oro europea, tras anotar 44 goles en la temporada 2024/25, 31 de ellos en La Liga, donde también se consagró como el Pichichi del certamen.

El presidente del club, Florentino Pérez, fue el encargado de entregarle el premio en una ceremonia realizada en el Santiago Bernabéu, con la presencia de sus compañeros, cuerpo técnico y familiares del jugador.

Con este logro, Mbappé se convirtió en el tercer futbolista del Real Madrid en ganar la Bota de Oro, después de Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo. Además, quedó a solo cinco trofeos de Lionel Messi, quien encabeza el ranking histórico con seis estatuillas, seguido por el portugués con cuatro.

“Mi primera Bota de Oro. Un honor ganar este premio y ser reconocido como máximo goleador en Europa. Muchas gracias a mis compañeros y a toda la gente del Real Madrid por ayudarme a ser mejor cada día. Nada sería posible sin ustedes”, escribió Mbappé en sus redes sociales, acompañado por una foto sosteniendo el trofeo dorado.

El delantero de 26 años, pieza clave del conjunto merengue, comenzó la nueva temporada con un ritmo demoledor: 16 goles entre La Liga y la Champions League. Su ambición no se detiene y ya adelantó su deseo de volver a ganar el premio el próximo año.

El Real Madrid volverá a la acción este sábado, cuando reciba a Valencia por la fecha 11 del torneo local, con Mbappé como bandera y un Bernabéu que vive días de pura ilusión.