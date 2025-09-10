Mbappé: “Si no tuviera pasión, el mundo del fútbol me daría asco”

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y emblema de la selección francesa, sorprendió con una entrevista íntima en la que habló sin filtros sobre su vida profesional y personal. En diálogo con L’Equipe, el delantero confesó el fuerte desgaste emocional que provoca la exposición constante en el fútbol de élite, y dejó una frase contundente: “Si no tuviera pasión, el mundo del fútbol me daría asco”.

El campeón del mundo en 2018 explicó que la pasión es lo único que lo sostiene frente a las presiones y críticas. “El público va al estadio a disfrutar de un espectáculo, pero no sabe lo que ocurre detrás. Sinceramente, si no existiera esta pasión, ya me habría cansado hace mucho”, afirmó.

Mbappé también se refirió a su vida privada y a la decisión de no casarse joven: “Cada uno construye su vida a su manera. Yo decidí que el fútbol era mi vida y quería aprovechar al máximo mi carrera. Quizás me equivoque, quizás tenga razón, el tiempo lo dirá”. Además, fue tajante al hablar de un posible futuro de sus hijos: “Jamás le recomendaría a mi hijo entrar en el mundo del fútbol”.

Otro de los ejes de la entrevista fue su relación con su hermano Ethan, también futbolista: “Protegerlo era importante para que no lo devoren las comparaciones. Era un adolescente y necesitaba espacio para crecer”.

En lo deportivo, Mbappé admitió que la presión y el cansancio mental son parte del día a día: “Estar cansado no significa que dejes de amar lo que hacés. En torneos largos la soledad y el desgaste pesan, pero hay que aprender a convivir con eso”.

Respecto a su salida del París Saint-Germain, aclaró que no fue un conflicto personal sino un reclamo laboral: “Solo pedí lo que me correspondía por contrato. Con el club terminé sin rencores. Dejé amigos y buenos recuerdos”. Incluso felicitó al PSG por haber conquistado la Champions sin él: “No se puede escupir sobre un equipo donde juegan tus amigos. Mi historia allí terminó y me fui sin remordimientos”.

Finalmente, el francés opinó sobre el futuro de la selección y el posible adiós de Didier Deschamps tras el Mundial: “Quiero acompañarlo hasta el final, marcó la historia de Francia. Y si llega Zidane, nadie le dirá que no: es el único que tiene casi todos los derechos en nuestro fútbol”.