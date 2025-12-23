La Copa Libertadores 2026 ya tiene a sus 47 equipos clasificados y el foco vuelve a estar puesto en los siete equipos argentinos que serán los representantes nacionales. Boca, Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors dirán presente en el máximo torneo continental, que tendrá el sorteo de su fase de grupos la semana del 18 de marzo.

En cuanto a los lugares que ocupará cada uno dentro del sorteo, Boca será el único equipo argentino que integrará el Bombo 1, algo que le permitirá evitar a los principales candidatos en la fase inicial. El Xeneize compartirá ese lugar de privilegio con Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Peñarol, Nacional (U), Liga de Quito e Independiente del Valle.

Boca y Argentinos, dos de los representantes en la Copa Libertadores 2026.

En el segundo escalón aparecerán Estudiantes de La Plata, único equipo que repite presencia con respecto a 2025, y Lanús, que clasificó por ser campeón de la Copa Sudamericana. Ambos están ubicados en el Bombo 2, donde también figuran equipos de peso como Corinthians, Cruzeiro y Cerro Porteño.

Por su parte Rosario Central será el solitario representante argentino que formará parte del Bombo 3, junto a equipos como Junior, Independiente Santa Fe o Universidad Católica. Finalmente, los debutantes Platense e Independiente Rivadavia integrarán el Bombo 4, reservado para los equipos con menor coeficiente, más los que provengan de las fases preliminares.

En la fase previa estará Argentinos, que culminó en el tercer lugar de la tabla anual y se ganó el lugar para intentar entrar vía Repechaje. El Bicho iniciará su participación en la Fase 2 del Repechaje, donde tendrá como rival a Barcelona de Guayaquil. De avanzar a la Fase 3, deberá superar al vencedor del cruce entre Always Ready y Botafogo para acceder a la fase de grupos.

Todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026



Argentina: Boca, Estudiantes, Platense, Rosario Central, Independiente Rivadavia, Argentinos y Lanús.

Bolivia: Always Ready, The Strongest, Bolívar y Nacional Potosí.

Brasil: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense y Corinthians.

Chile: Coquimbo, Universidad Católica, O’Higgins y Huachipato.

Colombia: Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Junior y Independiente Medellín.

Ecuador: Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica y Barcelona.

Paraguay: Libertad, 2 de Mayo, Cerro Porteño y Guaraní.

Perú: Universitario, Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal.

Uruguay: Peñarol, Nacional, Liverpool y Juventud.

Venezuela: Universidad Central, Carabobo, La Guaira y Deportivo Táchira.