La tarde-noche del Bajo Flores tuvo de todo dentro y fuera de la cancha. En medio de una tormenta institucional sin fin, San Lorenzo derrotó a Deportivo Riestra 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro por la fecha 14 de la zona B en el Torneo Clausura con un golazo de Alexis Cuellos a los 5 minutos del complemento.

Por estilos y momentos de los equipos, no era un partido que en la previa despertara muchas expectativas futbolísticas, pero con sus argumentos se las ingeniaron para provocar situaciones claras de gol.

La primera de ellas fue de San Lorenzo, en la cabeza de Alexis Cuello que tomó a la defensa visitante abierta, corrió al espacio y ante la salida de Ignacio Arce la pelota se le levantó y terminó definiendo alto, sobre el travesaño.

Riestra tuvo la suya a los 37 en un tiro libre muy discutible que le sancionaron a Jhohan Romaña en la puerta del área grande. El buen remate de Jonatan Goitia después de un toque corto provocó la gran atajada de Orlando Gill para el Cuervo.

No fue la única gran intervención del arquero paraguayo de San Lorenzo. Gill volvió a hacerse presente a los 40, esta vez para ganarle el duelo a Jonathan Herrera que sacó un potente remete bajo, sobre la izquierda del ataque y el lungo envió al tiro de esquina.

Complemento

Riestra salió a presionar por la victoria en el segundo tiempo, y lo tuvo a los 4 minutos a la salida de un tiro libre en forma de centro que ya había superado al arquero Gill. Sobre la línea llegó el cierre de Gastón Hernández y salió la contra para el local que manejó Elías Báez a gran velocidad. Su centro al segundo palo encontró a Agustín Ladstatter que sirvió el pase a un Alexis Cuello que controló con el muslo y sacó una espectacular tijera para sacudir la red y poner en ventaja al dueño de casa.

El gol en contra lo expuso más a Riestra que tuvo que ir para tratar de cambiar el resultado y no tuvo mayores argumentos futbolísticos. No le alcanzó con las salidas largas a la segundas pelotas, ni las preparadas desde los córners o tiros de esquina. El San Lorenzo de los milagros se aferró como nunca al 1 a 0 y terminó destando el delirio de sus sufridos hinchas.

Formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Riestra: Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

La previa

Mientras el Ciclón intenta mantenerse en puestos de Copa Sudamericana, el Malevo llega con la ilusión intacta de clasificarse por primera vez a la Libertadores.

El entrenador del local, Damián Ayude, busca mantener competitivo a un plantel juvenil que resiste como puede en medio del caos. El duelo tiene el condimento extra para Ezequiel Cerutti, quien alcanzó los 200 partidos con la camiseta azulgrana.

Hubo insultos para Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, en la previa por parte de los hinchas. La situación luce incrontrolable de cara a las soluciones políticas que exigio el el titular de la AFA, Claudio Tapia.

Del otro lado, Riestra vive su mejor momento desde que llegó a Primera. El equipo dirigido por Gustavo Benítez suma nueve partidos sin derrotas y se mantiene como líder invicto de la Zona B. Con la moral en alza y la clasificación casi asegurada a los playoffs, el Malevo busca seguir sumando para mantener la ventaja y alimentar su sueño de Copa Libertadores.

En la previa del partido hubo alfajores para algunos niños hinchas del Ciclón. El arquero visitante, Ignacio Arce, cumplió con el ritual y alambrado de por medio entregó la golosina a los más pequeños. El 1 es un personaje total en cada cancha y con su carisma gana respeto a cada paso. Además, en lo deportivo, vive un gran momento siendo uno de los mejores en su puesto dentro de la Liga Profesional.

Datos del partido