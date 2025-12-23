En un 2025 para el olvido desde lo institucional y tras la salida de Marcelo Moretti, finalmente fue Sergio Costantino el designado al frente de la comisión transitoria de San Lorenzo, paso clave para reordenar la conducción en medio de la crisis institucional. En la Asamblea Extraordinaria, el ahora presidente interino obtuvo mayoría y dirigirá al Ciclón hasta el 30 de mayo, fecha prevista para las elecciones anticipadas.

En una votación ajustada, Costantino logró 35 votos y superó por cuatro a Matías Lammens, ex presidente que reapareció en estos días y obtuvo 31 votos. El tercer candidato, César Francis, logró apenas 2 votos, mientras que hubo 11 abstenciones. El presidente interino asumirá por poco más de cinco meses y contará con Valeria Carta Moglieta como vicepresidenta. Su nombre es reconocido dentro de la política y gestión del club de Boedo, ya que integró la dirigencia en los mandatos de Lammens y Marcelo Tinelli.

La crisis económica, el mayor desafío

En esta gestión transitora, el objetivo para Costantino será encarar la grave crisis financiera que atraviesa San Lorenzo, que impacta el rendimiento deportivo. Durante el Torneo Clausura, el equipo, que accedió a los octavos de final pese a que varios meses de sueldos permanecieron impagos, tuvo varios idas y vueltas con la CD por la deuda que mantenía con ellos, así como con las condiciones que el club presenta para entrenar.

Además, San Lorenzo enfrenta varias inhibiciones que complican la posibilidad de incorporar refuerzos en el próximo mercado de pases. En este contexto, Costantino tendrá la responsabilidad de manejar las negociaciones vigentes: hoy por hoy la idea es que por Gastón Hernández y Jhojan Romaña ingrese un dinero que alivie las apretadas finanzas de un Ciclón que busca la estabilidad para 2026.