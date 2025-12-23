El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa supervisó hoy la obra de remodelación, ampliación y construcción de la Terminal del Aeropuerto Aviador Carlos Campos que se lleva a cabo para modernizar la estación aérea de la región de los Lagos del Sur y presenta un avance del 30%.



Acompañado por las ministras de Infraestructura Tanya Bertoldi y de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales Leticia Esteves, destacó la decisión de invertir recursos de todos los neuquinos en la concreción de este proyecto se tomó en virtud de la relevancia que tiene para los destinos turísticos contar con una mayor conectividad y servicios para recibir a quienes eligen visitar la Provincia.



Tras la licitación convocada por el Ejecutivo para ejecutar esta obra, la empresa que resultó adjudicataria -Nova Fusión- comenzó con los trabajos en el último trimestre del año y ha avanzado considerablemente en la producción de los materiales necesarios para el montaje definitivo (alrededor de un 50%).



El plazo estimado para la finalización de las tareas es fines de abril o principios de mayo de 2026, de manera tal que la ampliación estará lista mucho antes de que inicie la temporada invernal.

La inversión asciende a 2.800 millones de pesos y es financiada a través de un aporte reintegrable del Gobierno a la empresa NeuquénTur.



Acerca de la obra



La intervención en marcha contempla una superficie de 1.050 m² de ampliación y modernización integral de la terminal aérea ubicada entre las ciudades de San Martín y Junín de los Andes. Fue proyectada por la Dirección Provincial de Infraestructura Aeroportuaria y Ferroviaria del Ministerio de Infraestructura, en coordinación con NeuquénTur S.E.



Los trabajos consisten en un nuevo hall de arribos y ampliación de la sala de embarque, la construcción de accesos, egresos y áreas de circulación, la incorporación de hasta 8 locales comerciales, ampliando la oferta actual de servicios, nuevos núcleos sanitarios y bar en planta baja, así como la adecuación plena para accesibilidad de personas con discapacidad.



Plan integral



Esta obra forma parte del plan integral de mejoras en la terminal aérea que incluye la limpieza integral de la franja de seguridad de pista efectuada este año por la Dirección Provincial de Vialidad, las mejoras realizadas en el sector de estacionamiento y la reparación de pista, calle de rodaje y plataforma de aeronaves que culminó semanas atrás.



