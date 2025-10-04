Español, Independiente y Pacífico se cortan en la cima del Prefederal

Se jugó la sexta fecha del Prefederal de básquet 2025. Centro Español sigue con andar arrollador y cosechó su sexto triunfo en final, cortándose en la zona alta junto a Independiente que ganó en Plaza Huincul y Pacífico, que festejó en casa.

EL torito de Plottier marca el camino en la competencia, y con un sólido 93-73 sobre Del Progreso, se quedó con su sexta victoria en fila. El equipo de Patricio Denegris dominó desde el arranque con un parcial de 24-15, y al descanso 41-33, manteniendo distancias en el tercero 68-53.

Independiente sigue sumando y está segundo con racha de 5-1. El rojo de García, superó a Perfora de visitante por 74-79, en un juego que pudo resolver promediando el tercer cuarto 21-16 y al descaso 43-37 para el verde. En el tercero el rojo levantó la diferencia y sacó distancia de 10 con un 53-63, controlando las acciones en el final.

Independiente se llevó el triunfo del Malvinas Argentinas- Foto ELVerdeBásquet

Por su parte Pacífico, no le dio chances a Biguá en el Viejo Ramírez, imponiéndose por 81-62. En la primera mitad se fue al descanso por 41-28, y estiró en el tercero 70-44, frente a un errático verde.

Regina sigue en levantada y sumó su segunda victoria. De local doblegó al Deportivo Roca con parciales de 14-10, al entre tiempo 40-27, distancia importante en el tercero 61-32, y triunfo 73-49.

EL próximo domingo se cierra la primera rueda. Biguá recibe al puntero Español, Independiente hará lo propio ante Regina. Del Progreso se verá con Perfora, mientras que Roca recibe a Pacífico.

Posiciones: Español 12, Independiente 11, Pacífico 10, Perfora 9, Regina 8, Del Progreso 8, Biguá 7, Roca 7.