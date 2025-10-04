¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 04 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
SE DIFERENCIAN

Español, Independiente y Pacífico se cortan en la cima del Prefederal

A una fecha de terminar la primera vuelta, los tres equipos sacaron diferencia al resto de la tabla. El Torito sigue con puntaje ideal. 

Por Pablo Chagumil
Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 12:55
Pacífico está tercer en la tabla- foto NQNdeportivo

Se jugó la sexta fecha del Prefederal de básquet 2025. Centro Español sigue con andar arrollador y cosechó su sexto triunfo en final, cortándose en la zona alta junto a Independiente que ganó en Plaza Huincul y Pacífico, que festejó en casa.

EL torito de Plottier marca el camino en la competencia, y con un sólido 93-73 sobre Del Progreso, se quedó con su sexta victoria en fila. El equipo de Patricio Denegris dominó desde el arranque con un parcial de 24-15, y al descanso 41-33, manteniendo distancias en el tercero 68-53.

Independiente sigue sumando y está segundo con racha de 5-1. El rojo de García, superó a Perfora de visitante por 74-79, en un juego que pudo resolver promediando el tercer cuarto 21-16 y al descaso 43-37 para el verde. En el tercero el rojo levantó la diferencia y sacó distancia de 10 con un 53-63, controlando las acciones en el final.

Independiente se llevó el triunfo del Malvinas Argentinas- Foto ELVerdeBásquet

Por su parte Pacífico, no le dio chances a Biguá en el Viejo Ramírez, imponiéndose por 81-62. En la primera mitad se fue al descanso por 41-28, y estiró en el tercero 70-44, frente a un errático verde.

Regina sigue en levantada y sumó su segunda victoria. De local doblegó al Deportivo Roca con parciales de 14-10, al entre tiempo 40-27, distancia importante en el tercero 61-32, y triunfo 73-49.

EL próximo domingo se cierra la primera rueda. Biguá recibe al puntero Español, Independiente hará lo propio ante Regina. Del Progreso se verá con Perfora, mientras que Roca recibe a Pacífico.

Posiciones: Español 12, Independiente 11, Pacífico 10, Perfora 9, Regina 8, Del Progreso 8, Biguá 7, Roca 7.

Tabla culminada la fecha 6

