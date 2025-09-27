Centro Español e Independiente se impusieron en la cuarta del Prefederal

Cuarto capítulo del Prefederal de básquet 2025 en su zona campeonato. Centro Español sigue con su andar demoledor, y de local se impuso ante Pacífico manteniendo la cima de la competencia, Independiente le sacó gran diferencia a Biguá y quedó solo en el segundo puesto, mientras que Regina y Perfora volvieron al triunfo.

Cuatro triunfos de los elencos que oficializaron de local con amplio margen, el más destacado el de Centro Español ante Pacífico en el duelo de candidatos por 84-74. Parciales parejos, donde el torito pudo sacar ventajas en el tercer cuarto y controlar las acciones en el último, 24-18 y al descanso 47-45. 65-54 en tercer y periodo de19-20 en el último.

En La Caldera, Independiente se mostró superior a Biguá, y tras una segunda mitad de gran juego, pudo imponerse al verde y dejar su tercer triunfo en fila por 93-72. En la primera mitad se fue por uno arriba luego del 26-18 y 39-38. En el tercero sacó ventajas 26-17, y en el último llegó a estar hasta treinta arriba, con un cierre de 20-17.

Perfora volvió al triunfo de local, el verde superó 83-66 a Deportivo Roca en Plaza Huincul. El verde tomó el mando desde el segundo cuarto yéndose al descanso 40-33. En el tercero estiró ventaja y sentenció el juego en el último con un 25-10.

Primera victoria de Regina en la competencia. El Albo derrotó a Del Progreso por 78-50, en un juego donde dejó sin gol a su rival y dominó en todo momento. Los parciales fueron de 14-16, 16-7, 26-14 y 22-13.

Próxima fecha, domingo desde las 20hs, Pacífico (2-2) vs Atlético Regina (1-4) Deportivo Roca (1-3) Centro Español (4-0) Biguá (1-3) vs Perfora (2-2), Del Progreso (2-2) Independiente (3-1)