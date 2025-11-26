Este martes la Jefatura de la Policía del Neuquén encabezó dos significativos actos institucionales, con el objetivo de fortalecer el abordaje temprano y la atención especializada en materia de género.

El evento consistió en la inauguración de dos Oficinas de Intervención Primaria en Situaciones de Género, una ubicada en las instalaciones de la Comisaría 41° del barrio Don Bosco y la Comisaría 17° del barrio La Sirena.

Destacaron que la propuesta fue impulsada por la División Minoridad, Género y Adultos Mayores y que busca asegurar un espacio diferenciado dentro de las unidades policiales, para que las intervenciones puedan realizarse con mayor privacidad, sensibilidad, acompañamiento y celeridad, contribuyendo a la prevención, detección y erradicación de estas problemáticas, y garantizando un trato adecuado para quienes solicitan asistencia.

Durante la jornada también se presentó un mural institucional en la Comisaría 44º Valentina Sur, una obra que no solo embellece el entorno laboral, sino que además representa respeto y compromiso.

Manifestaron que el "acto fue valorado como un avance concreto hacia una policía más cercana, sensible y preparada, fortaleciendo políticas públicas que priorizan el acompañamiento integral y la confianza ciudadana."

La Policía del Neuquén ya cuenta con 50 de estas oficinas, las cuales brindan atención permanente a la comunidad. Estas unidades están integradas por agentes capacitados para atender, prevenir y realizar el seguimiento de casos de violencia, en articulación con instituciones provinciales y municipales.

Durante 2024 y 2025 se inauguraron nuevas dependencias en Buta Ranquil, Bajada del Agrio, Villa Traful, Aluminé, Piedra del Águila y en Valentina Sur (Comisaría N°44).

Explicaron que todas las oficinas cuentan con personal especialmente formado para comprender las distintas situaciones de género, abordar cada caso con sensibilidad y garantizar respuestas eficaces. Las capacitaciones impulsadas por el ministerio de Seguridad abarcan tanto la: