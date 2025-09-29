Tras la doble fecha, así quedó el Prefederal de básquet

Se jugó la quinta fecha del Prefederal de básquet, competencia que entrega plazas para la Liga Federal 2026. Centro Español volvió a ganar, esta vez de visitante en Roca y lidera con puntaje perfecto, perseguido por el Rojo que doblegó a Del Progreso, Perfora festejó en Biguá y Pacífico fue el único triunfo local.

El torito sigue a paso firme en el inicio de la competencia, superó al Deportivo Roca como visitante con un sólido 90-69, en un desarrollo siempre favorable para el elenco de Plottier, que sacó la abultada ventaja en el periodo final, ya que en el tercero estaban 53-56.

En segundo escalón está Independiente, que cosechó su cuarto triunfo consecutivo. El rojo dominó de punta a punta un juego parejo ante Del Progreso en el Gigante de calle Maipú, quedándose con la victoria 82-92. David Oviedo clave nuevamente con 26 puntos.

Perfora robó uno de visitante y escala en la tabla

Pacífico fue el único que pudo festejar de local. Lo hizo ante Atlético Regina por 86-57, dominando el cotejo de principio a fin. El Decano quedó tercero con racha de 3-2.

Perfora también está con tres triunfo y dos derrotas, el verde se impuso en EL Nido ante Biguá, que está con negativa de 1-4. El conjunto de Claris se llevó un parejo cotejo por 70-75.

La próxima fecha será el viernes 3, Español recibe a Del Progreso, Pacífico vs Biguá, Roca se medirá con Atlético Regina, y Perfora vs Independiente.

Posiciones: Español 10 (5-0) Independiente 9 (4-1) Pacífico 8 (3-2) Perfora 8 (3-2) Del Progreso 7 (2-3) Regina 6 (1-4) Biguá 6 (1-4) Roca 6 (1-4)