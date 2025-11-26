Un joven identificado como Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, fue asesinado de al menos dos puñaladas durante la madrugada de este miércoles en una vivienda de la localidad de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. La principal sospechosa es su novia, una adolescente de 16 años, que se encontraba junto al cuerpo cuando llegó la Policía y que luego huyó de la escena. Hasta el momento, permanece prófuga.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania, desde donde se realizó un llamado al 911. Según informaron fuentes judiciales, fue la propia menor quien alertó a la Policía afirmando que su pareja “se había lastimado con una reja” y que no presentaba signos vitales.

Minutos más tarde llegaron efectivos de la Comisaría 4ª de Lanús y una ambulancia del SAME. La médica interviniente constató el fallecimiento del joven, quien presentaba heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

Santiago, el joven asesinado.

Al momento del arribo de los equipos de emergencia, la adolescente (identificada por sus iniciales M. N. N.) aseguró que Santiago “estaba vivo” y preguntó a los médicos a qué hospital sería trasladado. Acto seguido, se retiró del lugar y desde entonces no fue localizada. La Policía Bonaerense y personal de Investigaciones realizan operativos para dar con su paradero.

La UFI N.º 8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, ordenó preservar la escena, solicitar peritajes de Policía Científica y avanzar con la autopsia para precisar la mecánica del crimen y determinar el móvil, que por ahora continúa bajo investigación.

Familiares de la víctima señalaron que la relación entre ambos era conflictiva y que, en reiteradas oportunidades, la adolescente habría ejercido violencia contra Santiago. Miguel López Monte, hermano del joven, relató que su madre recibió un llamado de la sospechosa: “Dijo llorando que le había metido una puñalada a mi hermano y que fuéramos a buscarlo. Pensamos que lo había lastimado levemente, pero cuando llegamos estaba la ambulancia, el patrullero y mi hermano tirado adentro”.

El hermano del joven asesinado.

El hombre también cuestionó que la adolescente lograra escapar pese a la presencia policial desde los primeros minutos: “Pregunté dónde estaba y me dijeron que se había ido porque le dio una crisis. No se puede escapar así, con mi hermano fallecido en el lugar”.

La causa continúa en etapa de investigación, con foco en reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda y dar con la menor buscada, considerada la principal sospechosa del homicidio.