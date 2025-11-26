¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 26 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Secretaría de emergencia

Alerta por tormentas fuertes: el gobierno de Neuquén activa monitoreo especial en zonas con riesgo de inundación

La Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo intensificó el seguimiento de las tormentas previstas para este miércoles, con foco en localidades que ya sufrieron anegamientos como Rincón de los Sauces.

Por Redacción

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 13:43
Monitoreo activo para anticipar escenarios críticos

Ante la alerta amarilla emitida para este miércoles 26 de noviembre, el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo, desplegó un esquema de monitoreo permanente sobre la evolución del clima, con foco en la prevención y reducción de riesgos.

El seguimiento se mantiene activo en tiempo real, evaluando la probabilidad de tormentas intensas y su posible impacto en distintos puntos del territorio neuquino, considerando los antecedentes recientes de inundaciones y desbordes en varias localidades.

Qué fenómenos se están monitoreando

Las proyecciones actuales indican la posibilidad de tormentas de variada intensidad en las regiones de Vaca Muerta y Confluencia, con:

  • Actividad eléctrica significativa

  • Ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h

  • Posible caída de granizo

  • Precipitaciones intensas en cortos períodos

Estas condiciones aumentan el riesgo de anegamientos repentinos y crecidas en cauces temporales, especialmente en terrenos con baja capacidad de absorción por lluvias recientes.

 

Regiones bajo seguimiento preventivo

El monitoreo provincial está concentrado en las localidades de:

Añelo, San Patricio del Chañar, Sauzal Bonito, Buta Ranquil, Barrancas, Rincón de los Sauces, Aguada San Roque y Octavio Pico.

La intención es anticipar situaciones de emergencia que puedan afectar a comunidades, rutas y zonas productivas, especialmente en áreas donde el impacto de eventos anteriores todavía genera vulnerabilidad.

Rincón de los Sauces: foco especial por antecedentes recientes

Uno de los puntos más sensibles es Rincón de los Sauces, donde el crecimiento abrupto del arroyo Carranza provocó anegamientos y arrastre de vehículos en los últimos días.

Por este motivo, el gobierno provincial incrementó el seguimiento sobre esa zona, evaluando posibles escenarios de crecida repentina ante nuevas lluvias intensas y coordinando acciones con áreas de emergencia, seguridad y Defensa Civil.

Prevención y pedido de colaboración a la comunidad

Las autoridades provinciales solicitan a la población acompañar el trabajo preventivo respetando las siguientes indicaciones:

  • Evitar atravesar sectores inundados o con acumulación de agua

  • Circular con extrema precaución, especialmente en rutas y caminos rurales

  • Estar atentos a la información oficial y actualizaciones del alerta

  • Reducir desplazamientos innecesarios durante el período de tormentas

El monitoreo continuará activo durante las próximas horas y se ajustará según la evolución de las condiciones meteorológicas.

Incendios: vigilancia paralela en la zona cordillerana

En simultáneo, el gobierno mantiene vigilancia activa en la zona cordillerana por las condiciones que elevan el riesgo de incendios forestales: altas temperaturas, baja humedad y viento.

Se recuerda a la población:

  • No realizar fuego al aire libre.

  • No usar herramientas que generen chispas.

  • Evitar arrojar colillas o fósforos.

  • Mantener los alrededores despejados de material combustible.

Ante presencia de humo o fuego, comunicarse al 107, 103 o 100.

