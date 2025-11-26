Monitoreo activo para anticipar escenarios críticos

Ante la alerta amarilla emitida para este miércoles 26 de noviembre, el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo, desplegó un esquema de monitoreo permanente sobre la evolución del clima, con foco en la prevención y reducción de riesgos.

El seguimiento se mantiene activo en tiempo real, evaluando la probabilidad de tormentas intensas y su posible impacto en distintos puntos del territorio neuquino, considerando los antecedentes recientes de inundaciones y desbordes en varias localidades.

Qué fenómenos se están monitoreando

Las proyecciones actuales indican la posibilidad de tormentas de variada intensidad en las regiones de Vaca Muerta y Confluencia, con:

Actividad eléctrica significativa

Ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h

Posible caída de granizo

Precipitaciones intensas en cortos períodos

Estas condiciones aumentan el riesgo de anegamientos repentinos y crecidas en cauces temporales, especialmente en terrenos con baja capacidad de absorción por lluvias recientes.

Regiones bajo seguimiento preventivo

El monitoreo provincial está concentrado en las localidades de:

Añelo, San Patricio del Chañar, Sauzal Bonito, Buta Ranquil, Barrancas, Rincón de los Sauces, Aguada San Roque y Octavio Pico.

La intención es anticipar situaciones de emergencia que puedan afectar a comunidades, rutas y zonas productivas, especialmente en áreas donde el impacto de eventos anteriores todavía genera vulnerabilidad.

Rincón de los Sauces: foco especial por antecedentes recientes

Uno de los puntos más sensibles es Rincón de los Sauces, donde el crecimiento abrupto del arroyo Carranza provocó anegamientos y arrastre de vehículos en los últimos días.

Por este motivo, el gobierno provincial incrementó el seguimiento sobre esa zona, evaluando posibles escenarios de crecida repentina ante nuevas lluvias intensas y coordinando acciones con áreas de emergencia, seguridad y Defensa Civil.

Prevención y pedido de colaboración a la comunidad

Las autoridades provinciales solicitan a la población acompañar el trabajo preventivo respetando las siguientes indicaciones:

Evitar atravesar sectores inundados o con acumulación de agua

Circular con extrema precaución, especialmente en rutas y caminos rurales

Estar atentos a la información oficial y actualizaciones del alerta

Reducir desplazamientos innecesarios durante el período de tormentas

El monitoreo continuará activo durante las próximas horas y se ajustará según la evolución de las condiciones meteorológicas.

Incendios: vigilancia paralela en la zona cordillerana

En simultáneo, el gobierno mantiene vigilancia activa en la zona cordillerana por las condiciones que elevan el riesgo de incendios forestales: altas temperaturas, baja humedad y viento.

Se recuerda a la población:

No realizar fuego al aire libre.

No usar herramientas que generen chispas.

Evitar arrojar colillas o fósforos.

Mantener los alrededores despejados de material combustible.

Ante presencia de humo o fuego, comunicarse al 107, 103 o 100.