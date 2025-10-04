Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una derrota ante Sudáfrica

En el Twickenham de Inglaterra, se cerró el Rugby Championship 2025 con título para Sudáfrica, quien en la sexta fecha superó a Los Pumas por 29-27, alcanzando su cuarto título en la competencia.

Los Pumas quedaron en la cuarta colocación de la competencia, demostrando como positivo, un mejor Rugby ante las potencias del Rugby con relación a las anteriores temporadas, sumando triunfos y hasta puntos bonus cuando vio la derrota. En su última presentación, tuvo altibajos y con momentos para ambos equipos.

En el arranque del partido Bautista Delguy abrió el marcador para Argentina, que estiró diferencias con penales de Santiago Carreras para el 13-3. Sudáfrica achicó distancias en el cierre de la primera mitad con try de Cobus Reinach para el 13-10.

en el final, pudo descontar y sumar punto bonus

En el complemento Argentina se quedó con uno menos por amarilla, y no le encontró solución al scrum. Malcom Marx lo dio vuelta para los actuales campeones del mundo, quienes tomaron distancias por intermedio de Cobus Reinach y nuevamente Marx, para el 29-13.

Los Pumas reaccionaron, Delguy nuevamente entró al ingoal y con la conversión de Carreras descontó, y la última del partido apareció Rodrigo Isgro para el 27-29. Previamente Carreras tuvo tres punto de penal, pero la ovalada dio en el palo.

Con el resultado, los Springboks se quedaron con la corona acumulando 19 puntos, misma cantidad que los All Blacks, pero con mejor diferencia de puntos (57 sobre los 8 de Nueva Zelanda)

Australia cerró la competencia en tercera colocación con 11 unidades, mientras que Argentina terminó con 10, sumando punto bonus ante Sudáfrica, y terminando con dos triunfos y cuatro derrotas.