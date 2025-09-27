Los Springboks terminaron con las ilusiones de Los Pumas

Por la quinta fecha del Rugby Championship, Sudáfrica mostró todo su poderío de local y superó 60-30 a Los Pumas, dejándolos sin chances de pelear por el título, luego de un primer tiempo muy parejo, los Springboks fueron arrolladores en el complemento.

El juego estaba cargado de expectativa, ya que un buen resultado para Los Pumas, los podía depositar en una última fecha con chances claras de título. Pero en frente estaba el bicampeón del mundo, que en el Kings Par Stadium mostró todo su repertorio físico y de ataque.

En la primera etapa, el equipo conducido por Felipe Contepomi jugó un cotejo de igual a igual, aprovechando los errores de su rival, entre ellos uno insólito de Cheslin Kolbe quien en un drop se la regaló a Santiago Chocobares para un try y poner un parcial 16-11.

Antes del cierre, Argentina llegó a un try penal que lo pudo dejar arriba en el entre tiempo, pero los Springboks reaccionaron en la última y cerraron los 40´arriba 25-23.

En el segundo tiempo el dominio fue absoluto del local, Cheslin Kolbe y Sacha Feinberg-Mngomezulu estiraron diferencias. Juan Cruz Mallía descontó al 39-30, pero en los minutos finales, el campeón del mundo cerró un triunfo categórico con diferencia de 37 puntos.

Con el triunfo, Sudáfrica lidera con 15 puntos, por delante de Nueva Zelanda con 14, Australia sigue con 11, y Los Pumas cierran con 9.

Próxima semana se cierra la competencia, donde el seleccionado argentino de rugby se volverá a ver las caras con Sudáfrica, en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra). Por su parte los Wallabies serán anfitriones de los All Blacks en Perth desde las 6.45 (de Argentina) ese mismo día.