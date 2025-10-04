Voraz incendio en una chacra movilizó a bomberos de Neuquén, Plottier y Centenario

Un importante incendio se desató cerca de las 23 de este viernes en un predio ubicado en calle Solalique, entre Lanín y Luis Beltrán, en la ciudad de Neuquén capital. El fuego, que comenzó en un sector de pastizales, rápidamente se extendió hacia una zona arbolada, generando alarma entre los vecinos del sector.

Los primeros en intervenir fueron los Bomberos de la Policía del Neuquén, quienes trabajaron intensamente para contener las llamas. Debido a la magnitud del siniestro, fue necesaria la intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario, así como también personal proveniente de la localidad de Plottier, para reforzar las tareas de control y evitar que el fuego se propagara aún más.

Gracias al rápido accionar y el trabajo conjunto entre las distintas dotaciones, se logró evitar que el fuego alcanzara una vivienda cercana. Recién hacia la medianoche, los equipos lograron controlar por completo el incendio, aunque permanecieron en el lugar durante un tiempo para realizar tareas de enfriamiento y asegurar que no se reavivaran focos activos.

Por el momento, se investigan las causas que dieron inicio al fuego. No se descarta la posibilidad de que haya sido intencional, aunque también se barajan otras hipótesis relacionadas a negligencia humana. Las autoridades locales solicitaron a la comunidad extremar los cuidados en áreas rurales y reportar cualquier actividad sospechosa.