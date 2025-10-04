¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 04 de Octubre, Neuquén, Argentina
CAYÓ EN EL BARRIO SAN LORENZO

Se fue de shopping con tarjetas ajenas y gastó una fortuna: fue detenida

La División Estafas de la Policía de Neuquén desbarató una maniobra millonaria: una mujer de más de 30 años fue detenida en el barrio San Lorenzo acusada de utilizar tarjetas de crédito perdidas para realizar consumos en comercios de Neuquén y Cipolletti.

Por Pablo Montanaro
Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 12:40
Un operativo policial en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén terminó con la detención de una mujer acusada de protagonizar una estafa millonaria con tarjetas de crédito extraviadas. Según la investigación, la sospechosa realizó compras fraudulentas por más de 10 millones de pesos en distintos comercios de Neuquén y Cipolletti.

La causa se inició a partir de la denuncia online de una vecina, quien advirtió movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias tras haber extraviado sus tarjetas físicas. Poco después, comprobó que se habían concretado gastos de gran magnitud en locales de la región.

Con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, efectivos de la División Estafas y Otras Defraudaciones comenzaron a seguir el rastro de las operaciones, hasta identificar a la presunta autora y su domicilio en la zona oeste de la ciudad.

Con orden judicial en mano, los investigadores irrumpieron en la vivienda y hallaron indumentaria nueva con etiquetas, teléfonos celulares, documentación de interés y prendas vinculadas a la pesquisa. La mujer, mayor de 30 años, fue detenida y trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

La investigación ahora apunta a determinar si actuaba sola o si integraba una red delictiva más amplia dedicada a este tipo de estafas financieras.

