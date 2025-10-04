Un operativo policial en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén terminó con la detención de una mujer acusada de protagonizar una estafa millonaria con tarjetas de crédito extraviadas. Según la investigación, la sospechosa realizó compras fraudulentas por más de 10 millones de pesos en distintos comercios de Neuquén y Cipolletti.

La causa se inició a partir de la denuncia online de una vecina, quien advirtió movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias tras haber extraviado sus tarjetas físicas. Poco después, comprobó que se habían concretado gastos de gran magnitud en locales de la región.

Con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, efectivos de la División Estafas y Otras Defraudaciones comenzaron a seguir el rastro de las operaciones, hasta identificar a la presunta autora y su domicilio en la zona oeste de la ciudad.

Con orden judicial en mano, los investigadores irrumpieron en la vivienda y hallaron indumentaria nueva con etiquetas, teléfonos celulares, documentación de interés y prendas vinculadas a la pesquisa. La mujer, mayor de 30 años, fue detenida y trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

La investigación ahora apunta a determinar si actuaba sola o si integraba una red delictiva más amplia dedicada a este tipo de estafas financieras.