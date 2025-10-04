El intendente de San Martín de los Andes recibió el alta médica

El Municipio de San Martín de los Andes informó este sábado al mediodía que el intendente Carlos Saloniti recibió el alta médica luego de la intervención quirúrgica realizada el viernes, motivada por una obstrucción renal. Si bien la evolución es positiva, se prevé una nueva intervención dentro de quince días.

Saloniti permanecerá con licencia médica hasta completar su recuperación. Desde el Ejecutivo local destacaron que el jefe comunal se encuentra en buen estado general y agradecieron las numerosas muestras de afecto recibidas.

Tanto el intendente como su familia y el Municipio expresaron su gratitud por los mensajes de apoyo enviados por vecinas y vecinos, integrantes del Ejecutivo municipal, del Concejo Deliberante, del Gobierno provincial y de otros municipios.