En el marco de una causa por amenazas calificadas ocurridas en la toma Pacífica, personal de la Brigada de Investigaciones y de la Comisaría 21° de Melipal llevó adelante un importante allanamiento este sábado por la mañana, donde se secuestraron varias armas de fuego, municiones y una camioneta. Además, fueron detenidas dos personas.

Según confirmó la subjefe de la comisaría 21, Norma Vinett, el operativo fue el resultado de una denuncia que derivó en una investigación conjunta entre ambas unidades. La pesquisa incluyó la revisión de redes sociales, donde los involucrados exhibían armas, hecho que sirvió como aporte clave para avanzar con la causa.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que afirmó haber sido intimidada en reiteradas ocasiones por individuos armados que se desplazaban en una camioneta Chevrolet S10 de color gris. Según su relato, los agresores realizaron disparos y la amenazaron, haciendo referencia a su pareja. Además, en redes sociales se difundieron videos con mensajes intimidatorios en los que se exhibían armas de fuego.

Durante la jornada de este sábado se llevó a cabo un allanamiento en el mencionado sector, donde fueron demorados dos hombres mayores de edad. En el operativo se incautaron cuatro armas de fuego cortas: una escopeta calibre 12/70 con cartuchería; un revólver marca Taurus calibre 38 con municiones; una pistola Bersa Mini Thunder calibre 9 mm con cargador y municiones; además de varias cajas de municiones de calibres 22, 9 mm y 38, cartuchos de escopeta de distintos tipos y una camioneta Chevrolet S10 de color gris.

“La investigación determinó que estas personas forman parte de un ambiente delictivo. Ya habían sido denunciadas por exhibir armas de fuego y realizar amenazas. Las publicaciones en redes sociales fueron determinantes para ubicar y vincular a los sospechosos con estos hechos”, explicó Vinett, en diálogo con Pancho Casado en el programa "Los sábados son de la AM" que se emite por AM550.

El material incautado ya fue puesto a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar la situación procesal de los involucrados y continuar con la investigación de otros posibles delitos relacionados.