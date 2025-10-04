Osqui Guzmán relató con bronca el violento abuso policial que sufrió

El actor Osqui Guzmán compartió un duro testimonio que generó un fuerte impacto en redes sociales y en el ambiente artístico. Según relató, fue víctima de un violento episodio de discriminación y abuso policial en plena vía pública, lo que encendió nuevamente el debate sobre el racismo en la Argentina y el accionar de las fuerzas de seguridad.

La denuncia se conoció a través de un video que Osqui Guzmán publicó en su cuenta de Instagram. Allí relató con detalle lo que vivió al ingresar a la estación Dorrego del subte porteño. “Una oficial me pidió el DNI de manera muy agresiva. Yo estaba hablando por teléfono con mi esposa, y cuando corté, volvió a exigírmelo maltratándome”, explicó con evidente bronca.

El actor, que actualmente protagoniza la obra El Bululú, contó que decidió mostrarle su documento pero sin entregárselo en la mano, ya que no le generaba confianza la forma en que lo estaba tratando. Sin embargo, la policía se lo arrebató y se alejó, iniciando una serie de acusaciones que él considera completamente infundadas.

“Me dijo: ‘el algoritmo te reconoció, vos sos chorro’. No podía creer lo que escuchaba. Traté de decirle que estaba equivocada y lo único que recibí fue una orden para que me callara la boca”, relató. Lejos de calmarse, la situación se agravó cuando la oficial sacó la macana y, según su testimonio, lo golpeó en la cabeza.

El maltrato no terminó allí. Osqui Guzmán señaló que también fue objeto de comentarios xenófobos. “Me preguntó si era peruano. Le dije que era argentino, y volvió a pegarme”, sostuvo, evidenciando la gravedad del abuso.

En su descargo, el actor afirmó que el verdadero motivo de todo el hostigamiento fue su color de piel. “Basta de perseguirnos por eso. La mayoría de los habitantes de este hermoso país tenemos este color, no puede ser que nos sigan tratando así”, reclamó con firmeza.

El relato generó inmediata repercusión y una ola de solidaridad. Colegas del mundo del teatro y la televisión, además de cientos de seguidores, manifestaron su apoyo y repudio al accionar policial. Muchos destacaron el valor de hacer público un hecho de estas características.

El testimonio de Osqui Guzmán vuelve a poner en discusión un tema sensible y urgente: la discriminación racial y el abuso de autoridad. Su denuncia no solo busca justicia por lo vivido, sino también visibilizar una problemática que afecta a miles de personas en silencio.