San Lorenzo visita a Lanús en un duelo de equipos protagonistas

En juego la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Desde las 21.15 se cerrará la jornada del sábado con el gran choque entre Lanús recibiendo en La Fortaleza a San Lorenzo. Ambos elencos buscan escalar posiciones dentro del grupo B, que los tiene entre los 8 clasificados.

Andar casi similar de ambos equipos. El Granate acumula 17 unidades y está en el puesto 4, el Ciclón 16 puntos y un colchón de 5 de diferencias de Instituto, el 9no. Con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, ambos buscarán dar otro paso importante de cara a los octavos de final.

Lanús llega luego de igualar con Instituto y de no conocer la derrota en las últimas 5 jornadas, racha donde cosechó 3 triunfos seguidos, logrando en el medio la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana, eliminando al Fluminense en Brasil.

Por su parte, San Lorenzo transita un buen momento futbolístico, totalmente diferente a lo institucional. Llega luego de superar a Godoy Cruz por 2-0 de local, ganando un juego por dos goles después de 2 años. Damián Ayude lleva adelante un proceso donde lo más difícil es mantener a los jugadores aislados de la crisis institucional.

Izquierdoz, clave en la defensa granate

La fecha del sábado tendrá el inicio desde las 14.30hs, donde Sarmiento recibe a Gimnasia, 16.45hs San Martín de San Juan frente a Instituto de Córdoba, dos cotejos a las 19hs; Huracán ante Banfield, y Atlético Tucumán frente a Platense

Probables Formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Datos del partido:

Hora: 21.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez