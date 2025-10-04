Rescate dramático en Ruta 6: sacaron a la conductora atrapada tras un vuelco

La madrugada de este sábado se vio sacudida por un fuerte accidente en la Ruta 6, en dirección a Puesto Hernández. Cerca de las 6:54 horas, un llamado desde el Hospital Local alertó sobre un vuelco con dos víctimas involucradas.

De inmediato, dos dotaciones de Bomberos —a bordo de los móviles 23 y 21, bajo el mando del sargento Facundo Temi— acudieron al lugar. Al llegar, se encontraron con un panorama impactante: un vehículo volcado con una mujer y un hombre atrapados en su interior.

Ambos se encontraban conscientes y con lesiones de carácter leve, pero la situación de la conductora requirió un operativo especial. Los bomberos realizaron maniobras de extracción para poder liberarla del habitáculo y entregarla al personal médico, que la trasladó de inmediato en ambulancia.

Minutos más tarde, el acompañante masculino también fue derivado al hospital en una segunda ambulancia, mientras la otra dotación trabajaba en la desconexión de la batería del vehículo y en la recolección del material utilizado durante la intervención.

Gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia, la situación pudo resolverse sin que las víctimas sufrieran heridas de mayor gravedad, aunque el susto en plena madrugada fue enorme.