Un campeón del mundo con la camiseta del Rojo neuquino: la increíble historia detrás del regalo que llegó a Di María

Hay historias que solo el fútbol puede escribir. Y esta tiene todos los condimentos: pasión, amistad, ídolos, camisetas y sueños cumplidos.

Mauricio Villa, jugador e hincha de Independiente de Neuquén, decidió mandar su propia camiseta —la que usó cuando el Rojo se consagró campeón en 2023— a nada menos que Ángel “Fideo” Di María, uno de los héroes de Qatar 2022.

“Fue una locura linda”, contó Mauricio a Mejor Informado, todavía emocionado. “Yo había quedado en contacto con Nacho Malcorra, y se me ocurrió mandarle la camiseta a él. Era la que usé en el campeonato que ganamos, con mi nombre, Mauri Villa, atrás. Le pregunté con respeto si se podía hacerle llegar una a Di María, y Nacho, que es un tipazo, enseguida me respondió que sí”.

De Neuquén a la vitrina de un campeón

Villa preparó el envío con todo el corazón. Compró una camiseta nueva, le estampó el 10 y su nombre, y además agregó algunos regalos: “Le mandé una foto, unos llaveros de Central, unas canilleras… todo con mucho cariño”.

La encomienda viajó varios kilómetros hasta llegar a destino. Hace unos días, Mauricio recibió la mejor recompensa: una foto de Ángel Di María sonriendo y mostrando la camiseta de Independiente de Neuquén.

"Es una locura que Di María tenga mi camiseta", dijo Mauricio Villa.

“Un grande total. Es una emoción terrible ver a un campeón del mundo con la camiseta de tu club, del equipo que uno ama. Es una felicidad enorme, algo que no me voy a olvidar nunca”, expresó Villa, todavía con la voz quebrada.

La conexión con Malcorra

La historia entre Villa y Malcorra se había iniciado un año antes. En 2024, Mauricio viajó con su familia hasta Río Colorado para conocer al capitán de Rosario Central, su ídolo. “Fue increíble. Nacho nos recibió bárbaro. Desde ahí quedamos en contacto y siempre se portó de diez”, recuerda.

En 2024, Mauricio Villa pudo conocer a su ídolo, Nacho Malcorra, y éste fue el nexo para que Di María recibiera la camiseta de Independiente.

Malcorra, oriundo de Río Colorado y surgido del club Villa Mitre, fue el nexo que permitió que el sueño se hiciera realidad. Gracias a él, una camiseta del fútbol neuquino cruzó provincias y llegó a manos de uno de los jugadores más queridos de la Selección Argentina.

Una foto que vale oro

La imagen de Di María sosteniendo la camiseta del Rojo neuquino ya circula entre hinchas y jugadores de la región. Para muchos, se trata de un gesto que trasciende colores y fronteras: la muestra de que el fútbol une, emociona y sigue generando historias imposibles de inventar.