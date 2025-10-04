Gio Simeone volvió a brillar: gol y emoción en el agónico 3-3 del Torino ante Lazio

Giovanni Simeone volvió a dejar su marca en la Serie A. Este sábado, el delantero argentino abrió el marcador para el Torino en el 3-3 ante Lazio en el Estadio Olímpico de Roma, sumando su segundo tanto en la temporada tras haberle dado la victoria al Toro sobre Roma en la fecha 3.

El gol de Simeone llegó a los 15 minutos del primer tiempo, cuando aprovechó un rebote dentro del área y definió con precisión. Su acierto inicial parecía dar ventaja al Torino, pero Lazio reaccionó rápidamente con un doblete de Cancellieri que dio vuelta el marcador antes de la media hora de juego.

En el segundo tiempo, el encuentro continuó al filo del suspenso. Adams igualó a los 70 minutos y Saúl Coco parecía darle la victoria al equipo de Marco Baroni en el tercer minuto de adición. Sin embargo, un penal en tiempo extra permitió a Cataldi sellar el definitivo 3-3 para los locales, dejando a todos con la adrenalina al límite.

Con el 3-3, Torino llega a 6 puntos en la Serie A tras seis fechas, mientras que Lazio suma 10 unidades. Gio Simeone contabiliza dos goles en la temporada. El próximo partido del Torino será ante Spezia, y Lazio visitará a Sampdoria.