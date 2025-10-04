Lautaro Martínez, intratable: otro gol y triunfo del Inter en el Calcio

El Inter vive un gran presente en el fútbol italiano y su bandera sigue siendo la misma: Lautaro Martínez. El delantero argentino volvió a decir presente en la red y fue clave en la victoria por 4 a 1 ante Cremonese, por la sexta fecha de la Serie A.

A los cinco minutos del primer tiempo, el bahiense rompió el cero tras una recuperación de Barella y una gran asistencia del francés Ange-Yoan Bonny. Lautaro apareció libre por derecha y solo tuvo que empujarla para abrir un partido que rápidamente se inclinó a favor del conjunto neroazzurro.

Luego ampliaron la ventaja Bonny, Dimarco y Barella, mientras que Bonazzoli descontó para la visita. El dominio fue absoluto: Inter tuvo 56% de la posesión y generó 26 remates, frente a solo tres de su rival.

Con este triunfo, el equipo de Cristian Chivu se afirma en los primeros puestos del Calcio y llega con confianza a su próximo compromiso ante Roma, el sábado 18 de octubre.

Para Lautaro, la historia es aún más destacada: lleva tres goles en el torneo y cinco en total contando la Champions League. En modo capitán, el Toro sigue demostrando que está en el mejor momento de su carrera.