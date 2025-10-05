En una nueva edición del clásico córdobes, Talleres recibe a Belgrano estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 11 del Torneo Clausura. En un duelo que más allá de la rivalidad entre ambos equipos hay objetivos en juego, la 'T' buscará un triunfo que revitalice el ciclo de Carlos Tévez y aleje al equipo del descenso, mientras que el Pirata pretende meterse en puestos de clasificación a octavos de final en la Zona A. El encuentro será arbitrado por Facundo Tello y podrá verse por ESPN Premium.

El recibimiento para Talleres

Una vez más, una multitud se conglomeró para darle su apoyo a la 'T' en un nuevo clásico cordobés frente a Belgrano y desplegó un recibimiento a puro color.

Formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla Ulises Ortegoza, Mateo Cáceres; Rick, Nahuel Bustos, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Lisandro López; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Adrián Sporle; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

La previa

Talleres llega con cierta mejoría desde lo futbolístico, pero se ubica antepenúltimo tanto en la Zona B (suma 10 puntos) como en la tabla anual y, a seis fechas del final del campeonato continúa luchando por la permanencia. Recientemente cortó su mala racha de siete partidos sin triunfos con el 1-0 a Sarmiento con un tanto agónico de Nahuel Bustos y sumó cinco puntos de los últimos nueve disputados, por lo que ganar el clásico significaría la confirmación de una levantada.

Bustos, un hombre al que le suele ir bien en los clásicos de Córdoba. (Foto: Prensa Talleres Cba)

El Pirata, por su parte, venía de dos triunfos consecutivos ante Newell’s (uno por el torneo y otro por Copa Argentina), pero empató 1-1 con Barracas Central en un partido con polémica en el que le anularon un gol a “Uvita” Fernández. Si bien está en semifinales de la Copa Argentina (jugará ante Argentinos Juniors en busca del pase a la final), tiene la chance de prenderse hoy en los puestos de playoffs si vence a su archirrival en la tarde de hoy.

Hay que decir que en uno de los clásicos más parejos del fútbol argentino, Talleres lleva ya 11 clásicos en los que sin perder contra Belgrano. Desde 2006 que el Pirata no puedei imponerse oficialmente. Además, en los 44 encuentros por torneos AFA que han disputado, la 'T' lleva una ventaja de 11 a 10 en victorias, con 23 igualdades. Los últimos cinco duelos entre ambos terminaron empatados.