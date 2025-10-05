En la última jornada de la Primera Nacional se definió finalmente al otro protagonista que luchará por el primer ascenso. Gimnasia de Mendoza es el segundo finalista y competirá con Deportivo Madryn por ascender a Primera. Lobo mendocino no dio espacio a las sorpresas y por la 34ª y última fecha derrotó en casa a Defensores de Belgrano por 1-0. Así se impuso a todos en la Zona B acumulando 63 puntos, donde terminó escoltado por Estudiantes de Río Cuarto, que quedó a las puertas con 60.

El tanto de la victoria lo marcó Fermín Antonini, que salió del banco para destrabar el encuentro y darle así a los cuyanos los tres puntos que confirmaron su presencia en la final, provocando el gran festejo en el estadio Víctor Legrotaglie de un Lobo mendocino que buscará su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino, algo que no logra desde 1985.

Por su parte, Estudiantes (RC) ganó 2-1 ante Central Norte en Salta, pero no le alcanzó y quedó segundo, mientras que Estudiantes (BA) igualó 1-1 con Mitre (SdE) y finalizó en tercer lugar. Además, en este grupo ya habían descendido con varias fechas de anticipación el CADU y Talleres de Remedios de Escalada, mientras que en la A se fueron Alvarado de Mar del Plata y Arsenal de Sarandí. De todos ellos, el único que pasará al Federal A con los clubes de la provincias es el Torito marplatense.

Así serán los cruces del Reducido

La final por el primer ascenso a la Liga Profesional, no es lo único que ha quedado confirmado en la última fecha de la Primera Nacional, sino también todos los cruces del Reducido que tendrán ventaja deportiva para los mejor clasificados.

A un solo partido con localía para el mejor ubicado se determinarán los 7 equipos que siguen en carrera. A esa lista se sumará el perdedor entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, los mejores equipos en cada una de las zonas de la fase regular.

De esta manera, Atlanta tendrá como primer rival a Chaco For Ever, Tristán Suárez versus Agropecuario, Gimnasia y Tiro de Salta local ante Temperley, Gimnasia de Jujuy ante San Miguel, Deportivo Morón versus San Martín de Tucumán, Estudiantes de Buenos Aires contra Deportivo Maipú y Estudiantes (RC) quedó emparejado con Patronato de Paraná.

Amplio dominio de los clubes de la provincia. Sólo Deportivo Morón y el Pincha de Caseros tendrán ventaja respecto a sus rivales en esta primera eliminatoria.